Giulia Manganiello, 7 anni, finalista del Premio Mia Martini nella sezione “Una Voce per Mimì”

A soli 7 anni, Giulia Manganiello di Ariano Irpino, è già una promessa della musica italiana, e il suo talento innato l’ha portata a essere finalista del prestigioso Premio Mia Martini, nella sezione “Una Voce per Mimì”. Su 40 giovani partecipanti, solo 12 hanno superato le selezioni per accedere alla finale, e tra questi c’è proprio Giulia. La competizione culminerà in autunno a Bagnara Calabra, la città che ha dato i natali alla leggendaria Mia Martini, in occasione del 30esimo anniversario di questo evento tanto atteso nel mondo della musica.

Giulia studia canto presso la scuola Music On di Ariano Irpino, sotto la guida esperta del maestro Egidio Abruzzese e seguita attentamente dall’insegnante Teresa Battiante. Da quando era piccolissima, ha sempre manifestato una forte inclinazione per il canto, che con il tempo si è trasformata in una vera e propria passione. Il suo impegno e la costanza, uniti al supporto della famiglia e dei suoi insegnanti, l’hanno portata a questo importantissimo traguardo.

Un ruolo fondamentale in questo percorso lo hanno giocato anche i suoi genitori, Marco e Ilaria, che l’hanno sempre incitata e sostenuta con amore e dedizione, credendo profondamente nel suo talento e accompagnandola in ogni fase del suo cammino artistico. Un grande ringraziamento va anche a tutte le persone che hanno creduto in lei, sostenendola e aiutandola a realizzare il sogno di raggiungere la finale.

La sua partecipazione a questo evento di grande rilievo rappresenta non solo un riconoscimento per il suo straordinario talento, ma anche un punto di partenza per un futuro che si prospetta brillante. Ora, l’emozione cresce in attesa della finale a Bagnara Calabra, dove Giulia avrà l’opportunità di esibirsi in un contesto così importante, omaggiando una delle voci più amate della musica italiana, Mia Martini.