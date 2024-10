L’ Abate di Montevergine accolto dal Ministro Matteo Piantedosi

L’ Abate di Montevergine e Assisi Riccardo Luca Guariglia ha partecipato alla serata inaugurale del G7 del Ministero dell’Interno, accolto dal Ministro Matteo Piantedosi.

Stamane presso l’Abbazia del Loreto di Mercogliano S.E. l’ Abate di Montevergine e Assisi Riccardo Luca Guariglia ha accolto la delegazione canadese con la first lady Jolene Richard moglie del Ministro Dominic LeBlanc.

Una giornata intensa: la visita al prestigioso Palazzo Abbaziale di Loreto curata dal dr Emanuele Mollica, un brindisi con l’Anthemis e poi la salita al Santuario di Montevergine per incontrare lo sguardo accogliente di Mamma Schiavona e alla scoperta dei tesori del Museo Abbaziale di Montevergine . E proprio qui nella Basilica Cattedrale di Maria Santissima di Montevergine la first lady canadese ha voluto suonare l’ organo storico della chiesa e si è riunita in preghiera.

“Ringrazio il Ministro Matteo Piantedosi per questa sua straordinaria iniziativa.Il G7 Italia in Irpinia rappresenta un occasione importante per portare alla luce in un contesto internazionale i valori , delle aree interne ricche di storia, cultura religiosa e arte. Un modo per far conoscere il lavoro eccellente di tante imprese portato avanti con caparbietà e amore in condizioni spesso particolarmente sfavorevoli” – afferma l’ Abate di Montevergine e Assisi Riccardo Luca Guariglia.