Il fronte del no al G7, Bertolozzi: pochi potenti che non guardano alle esigenze reali”

AVELLINO- “Un incontro tra pochi potenti che non tengono in nessun conto le esigenze reali delle persone”. E’ il primo motivo per cui, oggi in Irpinia come da anni in tutto il Paese, la rete antiG7 si e’ mossa in quello che puo’ essere definito un ControForum. A rappresentare le ragioni di questo no al G7 e’ arrivato in Irpinia al fianco del coordinatore provinciale dei Giovani Comunisti Antonio Marzio Liuzzi, il coordinatore Nazionale Paolo Bertolozzi, che stamattina ha ribadito le ragioni di questa contrarietà, partendo proprio dalla natura stessa del Forum: “Contestiamo le modalità di riunione del G7, in quanto non tengono conto dei bisogni e delle esigenze reali delle persone. Perché non c’è nessun tipo di contraddittorio nell’ambito di questo G7 e viene e celebrato escludendo anche altre importanti economie mondiali. Non tengono conto delle esigenze reali delle persone”. E proprio su uno dei temi per cui ci sarà grande spazio nel ControForum, Bertolozzi ha ribadito: “Come giovani comuniste e comunisti abbiamo organizzato questo evento per capire bene quali siano le problematiche dell’immigrazione, che non si riduce ai “via i clandestini” della Lega o all’accoglienza. Noi siamo a favore dell’accoglienza, dell’integrazione piena di tutti gli immigrati e le immigrate, ma andiamo oltre. Un discorso di liberazione anche economica dei paesi africani da cui deriva oggi il maggior numero di immigrati ed immigrate. Quindi diciamo si all’accoglienza e all’integrazione, che deve essere reale, quindi nessuna zona ghetto. Siamo per l’estensione della cittadinanza anche ai figli delle persone immigrate che sono nati e hanno studiato in Italia, ma noi analizziamo anche altre cause. Perché esiste l’immigrazione e perché queste persone sono costrette ad emigrare. Perché non è una scelta volontaria ma deriva da un fenomeno economico che è quello della dominazione ancora esistente, dopo la fine del colonialismo, dei paesi occidentali come la Francia e l’Inghilterra sui paesi africani”.