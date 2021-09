Avellino Calcio Juve Stabia – Avellino, Braglia: “Meritavamo la vittoria. Plescia deve avere rispetto” 5 Settembre 2021

Soddisfatto a metà mister Piero Braglia alla fine della gara di Castellamare contro la Juve Stabia. Il tecnico toscano si rammarica per le tante occasioni mancate ma è anche soddisfatto perchè la squadra sta trovando un sua identità: “è un punto in trasferta, una buona prestazione, abbiamo avuto diverse occasioni. Loro si sono resi pericolosi solo su errori nostri e hanno riscchiato di farci goal. Noi abbiamo costruito, abbiamo giocato e iniziamo ad avere un idea di squadra. Siamo anche sfortunati per l’infortunio di Micovsky ma dobbiamo dare qualcosa in più”.

Poi il mister fa una tiratina di orecchie a Plescia che ha reagito male alla sostituzione: “Ha fatto un allemento e quello che ha fatto non mi è piaciuto e glielo ho detto. Perchè se viene sostituito deve venire in panchina come fanno tutti i suoi compagni e se c’è una cosa in cui divento un pò cattivo è la mancanza di rispetto verso gli altri“.