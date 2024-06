Istituto De Luca, domani la consegna dei lavori per la demolizione e la ricostruzione

È in programma domani – giovedì 6 giugno – alle ore 10,30, la consegna dei lavori di

demolizione e ricostruzione del complesso immobiliare che ospita il Liceo De Luca in via Tuoro Cappuccini ad Avellino. Il progetto rientra, per oltre 21 milioni di euro, nel Programma “Nuove scuole sicure, inclusive, innovative ed altamente sostenibili” del MIUR, fondi PNRR – MISSIONE 2, Componente 3.

Sarà presente sul cantiere il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, per fare un punto sugli interventi in corso relativi al patrimonio edilizio scolastico di competenza dell’ente.