Irpiniambiente, raccolta del multimateriale regolare questa sera

Irpiniambiente comunica che la raccolta della frazione MULTIMATERIALE (plastica e metalli) sarà regolarmente effettuata questa sera 24 Luglio 2023, nei comuni dove è prevista dal consueto calendario.

Nei giorni scorsi, la società, aveva informato i Comuni riguardo alle difficoltà di conferimento presso gli impianti convenzionati e i ritardi alle raccolte di detta frazione che ne sarebbero derivati.

La decisione di sospendere la raccolta di tale frazione, non è derivata da responsabilità attribuibili ad Irpiniambiente ma da problematiche registrate nella filiera di smaltimento e più precisamente per la saturazione degli impianti finali presso i quali avviene il conferimento.

L’eventuale ripristino delle raccolte del multimateriale negli altri comuni dove la raccolta è stata sospesa la scorsa settimana, verrà comunicato di giorno in giorno, seguendo il calendario dei conferimenti in vigore in ogni singolo comune.

Si fa presente che tutte le altre frazioni vengono regolarmente ritirate da Irpiniambiente.