Artisti di strada per un unico grande spettacolo itinerante al centro storico

Artisti di strada per un unico grande spettacolo itinerante tra piazza Libertà, via Nappi e le stradine del Centro storico. Nuovo appuntamento con i Mercoledì del Centro storico di Avellino, manifestazione organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Avellino in collaborazione con Mambo Eventi.

Il dj set di Forlai nell’ormai consueto balcone sotto la torre seguito dal live set con Paolo Alneon nel Concerto verticale. Ai piedi del mausoleo a Carlo II d’Asburgo la selezione musicale curata da Alberto Limone, Dario De Angelis e AnRì. E poi, nella splendida location dei Cunicoli longobardi l’esposizione a cura di Orchestra Marchetti con la Visual Art e Sound della Kanaka Studio

Per tutta la serata, la Torre dell’Orologio, simbolo della città, sarà percorsa dal video mapping di Vj Klein.