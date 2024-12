Irpinia Wine celebra i trenta anni della Docg per il Taurasi

TAURASI – Tappa a Taurasi per l’iniziativa Irpinia Wine Days, evento di valorizzazione della vitivinicoltura irpina per celebrare le prestigiose DOCG del territorio – Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi – e tracciare le prospettive per il futuro del vino irpino.

Una iniziativa fortemente voluta dal Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Maurizio Petracca e promossa dal GAL Irpinia con il sostegno della Regione Campania, che ha visto per la prima volta in Campania i tre Master of Wine italiani – Gabriele Gorelli MW, Andrea Lonardi MW e Pietro Russo MW e Stevie Kim, Managing Partner di Vinitaly, e che ha portato una visione innovativa e internazionale sul futuro del vino irpino, rafforzandone il ruolo nei mercati globali. Presenze di rilievo eccezionale che hanno rappresentato un riconoscimento dell’importanza dell’Irpinia nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 13 dicembre presso il Castello di Taurasi alle ore 17.00 con un appuntamento dedicato ai trent’anni del Taurasi DOCG. Interverranno Antonio Tranfaglia, Sindaco di Taurasi, Giovanni Maria Chieffo, Presidente Gal Irpinia, e Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania. A moderare i lavori sarà il giornalista Annibale Discepolo. Seguirà una Masterclass dedicata a uno dei vini simbolo dell’enologia irpina, guidata da Luca Matarazzo, Associazione Italiana Sommelier Campania.La tappa di Taurasi rappresenta l’occasione per festeggiare tre importanti anniversari, il trentennale del riconoscimento della DOCG per il Taurasi ed il ventennale per Fiano di Avellino ed il Greco di Tufo. Tre tappe fondamentali grazie alle quali ha avuto origine la vitivinicoltura moderna in Irpinia.