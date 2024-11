Irpinia sferzata dal vento, alberi caduti e strade interrotte

Il vento di burrasca di queste ore sferza l’Irpinia. E come ad ogni evento metereologico di una certa portata il centralino dei caschi rossi del Comando Provinciale viene interessato da decine di interventi. Quelli più importanti registrati sulla strada che porta da Grottolella porta al bivio di Roccabascerana dove un albero e’ caduto al centro della carreggiata. Danni anche in Via Morelli e Salvati, temporaneamente chiusa al traffico per consentire la messa in sicurezza. Ma il bollettino e destinato a salire.

In aggiornamento