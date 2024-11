Come foglie secche d’autunno: giornata contro la violenza sulle donne a Grottaminarda

Lunedì 25 novembre 2024, l’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” di Grottaminarda celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e il Femminicidio con un evento significativo e articolato. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa non solo per sensibilizzare su questa drammatica tematica, ma anche per riaffermare l’impegno della scuola nel promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della consapevolezza.

L’incontro, moderato dalla giornalista Angelita Ciccone, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Istituto e vedrà la partecipazione di docenti, studenti, rappresentanti istituzionali e figure professionali, come psicologi e giuristi. Il titolo dell’evento, “Come foglie secche d’autunno”, richiama l’immagine di vite spezzate troppo presto, evocando la fragilità delle vittime di femminicidio e sottolineando l’urgenza di combattere questa piaga sociale.

La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Antonietta Rizzo, del Sindaco Marcantonio Spera e dell’Assessora all’Istruzione Marilisa Grillo. A seguire, interventi di grande spessore culturale e formativo, come quello del Prof. Pio Petretta, che affronterà il tema del patriarcato analizzando come l’arte, in alcuni casi, abbia contribuito a radicare visioni distorte della donna. La Prof.ssa Annarita Alois esaminerà invece l’evoluzione normativa legata alla violenza di genere, sottolineando quanto ancora ci sia da fare per superare gli stereotipi.

Un aspetto fondamentale dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto degli studenti. Attraverso la recitazione del monologo di Paola Cortellesi e la realizzazione di un cortometraggio sul tema, i giovani diventano protagonisti attivi nella sensibilizzazione. Questo approccio educativo, centrato sull’inclusione e sulla partecipazione, mira a responsabilizzare le nuove generazioni, stimolandole a riconoscere e combattere comportamenti discriminatori.

La giornata si arricchisce dell’intervento della psicologa Gabriella Biancofiore, che esplorerà il “ciclo della violenza” e offrirà strumenti per riconoscerlo e spezzarlo, sottolineando l’importanza di prevenire situazioni che possono trasformarsi in veri e propri labirinti di abuso. A chiudere i lavori sarà il Capitano dei Carabinieri di Ariano Irpino, Ludovica Arrabbino, con un focus sulla necessità di un lavoro sinergico tra scuola, istituzioni e forze dell’ordine.

L’Istituto “San Tommaso d’Aquino” dimostra ancora una volta il suo impegno nel trattare temi di grande rilevanza sociale. La scuola non si limita a celebrare questa giornata come un evento isolato, ma la integra in un percorso educativo più ampio, che pone al centro il rispetto per la dignità umana e la costruzione di una società più equa.

In un contesto in cui i femminicidi continuano a rappresentare un’emergenza, iniziative come questa assumono un valore inestimabile. Educare i giovani al rispetto e alla consapevolezza è il primo passo per costruire un futuro in cui nessuna vita venga spezzata come una “foglia secca d’autunno”