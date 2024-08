Irpinia: sequestrati immobili per 200mila euro al clan Di Lauro

In un’importante operazione, la Guardia di Finanza ha confiscato tre immobili nelle province di Avellino e Benevento, riconducibili al clan Di Lauro, per un valore complessivo di oltre 200mila euro. L’operazione è stata eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, in base a un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello. Gli immobili sequestrati erano in possesso di due individui già condannati nel 2016 per associazione camorristica e traffico di stupefacenti, attività svolte per conto del clan Di Lauro, uno dei più potenti e temuti della camorra napoletana.

Il clan Di Lauro, che per anni ha dominato le zone di Secondigliano e Scampia, aveva esteso le sue operazioni anche in Irpinia, dove aveva investito in proprietà immobiliari. La confisca rappresenta un duro colpo alle attività del gruppo criminale, che ha cercato di radicare la sua presenza in altre aree della Campania. L’indagine, condotta con meticolosità, ha permesso di individuare e bloccare i beni appartenenti ai condannati, contribuendo così a contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle province limitrofe. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di lotta alla criminalità organizzata, che mira a sottrarre al clan le risorse economiche necessarie per perpetrare le loro attività illegali.