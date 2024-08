Grave Incidente sul lavoro: sessantacinquenne di Lacedonia si trancia un braccio

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto a Lacedonia, dove un 65enne si è tranciato un braccio mentre era intento a installare un condizionatore in un’abitazione. L’uomo stava utilizzando un trapano quando sembra abbia perso il controllo dell’attrezzo, provocando l’incidente. In seguito all’infortunio, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.