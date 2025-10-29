Irpinia senz’acqua, la Procura continua ad indagare: manutenzione nel mirino

AVELLINO- Le nuove denunce giunte o prossime ad essere incamerate dalla Procura di Avellino da parte di sindaci e cittadini per la carenze e le continue sospensioni idriche andranno ad aggiungersi al fascicolo già aperto dal Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma sui continui stop nell’erogazione idrica in diversi comuni di competenza della Procura della Repubblica di Avellino. Un disservizio che, come spesso avviene potrebbe non avere moltissimi margini per l’ azione penale, anche se da settembre a Piazza D’armi è stata avviata un’indagine contro ignoti (al momento non è stato identificato nessun indagato) per le ipotesi di interruzione di pubblico servizio, omissione in atti d’ufficio e tutte le ipotesi che le indagini potranno individuare. Nel mirino della Procura c’è un capitolo in particolare, quello che riguarda i costi e gli interventi di manutenzione (ovviamente per ragioni giuridiche e tecniche relativo agli ultimi cinque anni). Rispetto a questa ipotesi potrebbero scattare nuovi accertamenti. Intanto dopo l’ultimo guasto e la mancanza di pezzi di ricambio per intervenire sulla condotta, la situazione si fa sempre più grave. Aerre