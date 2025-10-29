A Montella per chi adotta un cane fino a 300 euro di sconto sulla Tari

Questa mattina il Consiglio comunale di Montella ha approvato all’unanimità l’introduzione di un’agevolazione per chi adotta un cane del canile comunale. Compilando un’apposita domanda e rispettando alcune prescrizioni, si potrà ottenere una agevolazione sulla TARI sino a 300 euro all’anno per 5 anni.
L’adozione è una scelta di civiltà e di sensibilità, ma allo stesso tempo contribuisce a ridurre le spese a carico del Comune per il mantenimento dei cani in canile. Un piccolo passo nella lotta al randagismo.