Irpinia Pride 2025: domani Avellino si colora d’arcobaleno con BigMama e Lorenzo Balducci

Tutto pronto ad Avellino per l’Irpinia Pride 2025, in programma domani, domenica 15 giugno, con appuntamento per il raduno alle ore 16 a Piazza Libertà. Madrina dell’evento sarà BigMama, artista e attivista originaria proprio dell’Irpinia, mentre il padrino sarà Lorenzo Balducci. Tra gli ospiti attesi anche Chloe Facchini e Dj Voice Morgot.

Anche la Provincia di Avellino ha concesso il patrocinio morale alla manifestazione, riconoscendone il valore sociale e culturale nel promuovere diritti, inclusione e rispetto delle diversità.

A sostegno dell’Irpinia Pride anche numerosi comuni irpini: Avellino, Aiello del Sabato, Atripalda, Ariano Irpino, Bonito, Chiusano San Domenico, Fontanarosa, Grottolella, Forino, Lioni, Mercogliano, Montella, Montemiletto, Ospedaletto D’Alpinolo, Venticano, Cervinara, Pietradefusi, Salerno, Salza Irpina, Sant’Andrea di Conza, Santa Paolina, San Martino Valle Caudina e Montefusco.

Un evento che si preannuncia ricco di colori, musica, partecipazione e orgoglio.