Irpinia: oggi 437 positivi. Ricoveri in aumento al “Frangipane”

Irpinia: oggi 437 positivi al covid-19. Lo comunica l’Asl di Avellino. I tamponi analizzati, sia antigenici che molecolari, sono 3.511.

Ecco il dettaglio

– 6, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 3, residenti nel comune di Andretta,

– 32, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 9, residenti nel comune di Atripalda;

– 3, residenti nel comune di Avella;

– 43, residenti nel comune di Avellino;

– 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

– 2, residenti nel comune di Baiano;

– 7, residenti nel comune di Bisaccia;

– 5, residenti nel comune di Bonito;

– 1, residente nel comune di Calabritto;

– 13, residenti nel comune di Calitri;

– 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 4, residenti nel comune di Casalbore;

– 1, residente nel comune di Castel Baronia;

– 1, residente nel comune di Castelfranci;

– 3, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore;

– 11, residenti nel comune di Cervinara;

– 8, residenti nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 3, residenti nel comune di Contrada;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 6, residenti nel comune di Forino;

– 9, residenti nel comune di Frigento;

– 8, residenti nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune di Greci;

– 23, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Grottolella;

– 2, residenti nel comune di Guardia Lombardi;

– 4, residenti nel comune di Lauro;

– 5, residenti nel comune di Lioni;

– 2, residenti nel comune di Luogosano;

– 3, residenti nel comune di Manocalzati;

– 4, residenti nel comune di Marzano di Nola;

– 2, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 11, residenti nel comune di Mercogliano;

– 8, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 11, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

– 1, residente nel comune di Montefalcione;

– 16, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montefusco;

– 2, residenti nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 11, residenti nel comune di Montemiletto;

– 1, residente nel comune di Monteverde;

– 17, residenti nel comune di Montoro;

– 4, residenti nel comune di Moschiano;

– 14, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 6, residenti nel comune di Nusco;

– 3, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 1, residente nel comune di Parolise;

– 2, residenti nel comune di Pietradefusi;

– 2, residenti nel comune di Pietrastornina;

– 2, residenti nel comune di Prata PU;

– 6, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Quindici;

– 8, residenti nel comune di Roccabascerana;

– 4, residenti nel comune di Rotondi;

– 2, residenti nel comune di Salza Irpina;

– 11, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di San Potito Ultra;

– 2, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 1, residente nel comune di Santa Paolina;

– 2, residenti nel comune di Sant’Angelo a Scala;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei lombardi;

– 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

– 7, residenti nel comune di Serino;

– 3, residenti nel comune di Sirignano;

– 4, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

– 5, residenti nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 3, residenti nel comune di Summonte;

– 6, residenti nel comune di Taurano;

– 2, residenti nel comune di Taurasi;

– 1, residente nel comune di Teora;

– 5, residenti nel comune di Venticano;

– 5, residenti nel comune di Volturara Irpina.

Intanto, al “Frangipane” di Ariano sono ricoverati 28 pazienti, positivi al Covid, di cui 5 degenza ordinaria (Area Covid), 7 in sub intensiva (Area Covid), 1 in Terapia Intensiva, 11 Medicina Covid, 1 Cardiologia , 1 Chirurgia, 2 Ortopedia. Ieri le persone ricoverate erano 24.