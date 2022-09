Irpinia, oggi 194 persone positive al covid. Arriva puntule il bollettino quotidiano dell’Azienda Sanitaria Locale. I tamponi processati sono stati 1019. Dunque, il virus continua a circolare in provincia di Avellino. Lo fa con maggiore frequenza nel caoluogo irpino, dove hanno contratto il coronavirus, nelle ultime 24 ore, 22 persone. Contagiati in 13 ad Ariano Irpino, 8 a Grottaminarda, 9 a Montoro, 7 Altavilla Irpina.

Presso l’ospedale del Tricolle, rispetto a ieri, c’è un ricovero in più di persona contagiate. Mentre ieri erano 4 le persone presso il nosocomio di Ariano Irpino, oggi i posti letto occupati sono 5: due in degenza ordinaria, 3 in terapia subintensiva.

Ma vediamo l’andamento del contagio nei comuni irpini

Aiello del Sabato 2

Altavilla Irpina 7

Ariano Irpino 13

Atripalda 5

Avellino 22

Bagnoli Irpino 2

Baiano 1

Bisaccia 1

Calitri 4

Caposele 2

Capriglia Irpina 4

Cassano Irpino 1

Castel Baronia 2

Cervinara 1

Contrada 1

Forino 2

Frigento 1

Gesualdo 3

Grottaminarda 8

Lacedonia 3

Lioni 4

Manocalzati 5

Melito Irpino 1

Mercogliano 2

Montaguto 1

Montecalvo Irpino 4

Montefalcione 2

Monteforte Irpino 4

Montella 3

Montemarano 1

Montemiletto 4

Montoro 9

Mugnano del C. 1

Nusco 3

Ospedaletto d’A. 3

Paternopoli 2

Pietrastornina 1

Pratola Serra 1

Roccabascerana 3

Rotondi 3

San Mango sul Calore 3

San Potito Ultra 1

San Sossio Baronia 4

Santa Paolina 2

Sant’Andrea di C. 2

Sant’Angelo all’E. 2

Sant’Angelo dei L. 6

Santo Stefano del Sole 1

Serino 2

Sirignano 1

Solofra 5

Sperone 3

Summonte 2

Torella dei Lombardi 5

Torre Le Nocelle 2

Tufo 1

Vallesaccarda 1

Venticano 2

Villamaina 5

Villanova del B. 1

Volturara Irpina 1