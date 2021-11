Irpinia, imperversa il maltempo: oltre 30 interventi dei vigili del fuoco. Super lavoro per i caschi rossi di Avellino che stanno avendo un gran da fare soprattutto a causa del forte vento e, quindi, per rimozioni di parti pericolanti e per la caduta di rami e alberi sulla sede stradale.

Ad Avellino, in via Due Principati ed in via Ponte Primo nel quartiere di Valle, interventi per la rimozione di parti pericolanti; in via Luigi Imbimbo, sempre ad Avellino, si è intervenuti per la rimozione di una tapparella divelta dal forte vento ed in procinto di cadere nell’area sottostante; anche in via Fontanatetta, al rione Ferrovia, si è dovuti intervenire per la rimozione di parti pericolanti da un palazzo del posto, mentre in via degli Archi un albero caduto sulla carreggiata è stato tagliato rimuovendo l’ingombro stradale.

Tanti gli alberi ed i rami spezzati dal vento, come nel caso di Ospedaletto d’Alpinolo sulla strada Provinciale, di Ariano Irpino in via San Leonardo, a Montefredane in via Campo Di Fiume e a Tufo sulla SS 371. Mentre a Solofra in via Sambuco è stata rimossa una pensilina pericolante ed in via Luigi Landolfi sono state rimosse delle parti pericolanti da un fabbricato del posto. Sono ancora diverse le chiamate che giungono alla sala operativa del Comando di via Zigarelli e si sta lavorando per far fronte a tutte queste richieste di intervento.