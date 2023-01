Irpinia e Sannio, in 15 comuni problemi con l’acqua. Ennesimo guasto di una condotta. Questa volta è successo a Melito Irpino e a Bonito dove sono andate in tilt, rispettivamente, condotte da 450mm di diametro e da 400.

Per questo motivo, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei comuni, potrebbe essere sospesa o subire delle disfunzioni in virtù della durata dell’intervento di riparazione che è in corso.

Questi i comuni interessati: Ariano Irpino, Grottaminarda, Melito, Montecalvo, Villanova del Battista, Savignano, Greci, Bonito, Fragneto Monforte, Casalduni, Pietrelcina, Pesco Sannita, Campolattaro, Pago Veiano, Reino.