Irpinia, ancora un decesso per coronavirus. Il punto sui ricoveri

Irpinia, ancora un decesso per coronavirus. È deceduta questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati, una paziente di 82 anni di Baiano, ricoverata dal 24 giugno.

Il punto sui ricoveri

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 12 pazienti: 5 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 4 in Medicina Interna, 1 in Cardiochirurgia, 1 in Geriatria e 1 in Pediatria.

Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 7 pazienti, positivi al Covid: 4 in Degenza ordinaria (Area Covid); s in Sub Intensiva (Area Covid).