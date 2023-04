Irpinia al voto, nella piccola Cairano scontro tra cinque liste

Il “caso” è sempre dietro l’angolo. A Cairano, comune irpino con meno di 300 abitanti, sono scese in campo ben 5 liste. Infatti, oltre agli schieramenti di Russo e Frieri, spuntano, come i funghi e come spesso accade, i furbetti del congedo. Il sindaco uscente D’Angelis dopo tre mandati corre da consigliere con “Democrazia e Sviluppo”.

Sfida vera con “Costruiamo il futuro”. Poi tre liste costruite ad hoc per beneficiare di un mese di ferie dal lavoro: sotto i 1.000 abitanti non c’è l’obbligo delle firme.