Amministrative 2023, Maria Teresa Lepore detta Trisa corre da sola per il bis a Lapio. L’unica lista in campo per le votazioni di domenica 14 e lunedì 15 maggio è “Noi e Voi per Lapio”.

Ecco tutti i nomi in campo per il consiglio comunale: Fabio Areniello, Emanuele Carbone, Gilda Carbone, Pasquale Carbone, Carmen Cristofaro, Fiore De Vito, Iovine Antonella, Ernesto Iovine, Enrico Lepore e Maria Carmela Todisco.