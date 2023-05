Irpinia al voto, affluenza in calo alle 12. Tutti i numeri

In Irpinia, alle 12, per le elezioni amministrative, ha votato il 13,3% degli aventi diritto. Numeri in calo rispetto alla precedente tornata, quando si recò alle urne il 16,48%. La percentuale più alta al momento si registra a Vallata (19,32%), dove c’è la corsa solitaria del sindaco uscente Giuseppe Leone.

Il 18,4% degli aventi diritto si è recato alle urne a Lapio. Anche qui un solo candidato, anche qui il sindaco uscente Maria Teresa Lepore. Percentuale bassa di votanti a Cairano: nella sola sezione, si è visto il 7.98% degli elettori. Cairano ha “catturato” l’attenzione dei media nazionali perché ci sono tre liste “fantasma”.

Sono andati in pochi alle urne anche a Nusco, paese chiamato ed eleggere il sindaco che dovrà portare avanti la “pesante” eredità di Ciriaco De Mita. Ha votato il 9,56% rispetto all’8,97% della volta scorsa.

Buona la performance di Mugnano del Cardinale. Alle urne è andato fino ad ora il 19,03%. Ad Aquilonia il 7.98, Caposele 14,76, Casalbore 16,69, Conza 19,02, Greci 12,96, Marzano 13,91, Rocca San Felice 8,84, San Potito 17,19, Sant’Angelo dei Lombardi 7,01,(la più bassa), Summonte 17.20, Torre Le Nocelle 17,57, Volturara 11,58.

Ricordiamo che si può andare a votare fino alle 15 di domani, lunedì 15 maggio.