Irpini della Capitale, il premio ai due agenti della Polstrada: eroi, orgogliosi del loro messaggio

ROMA- Lo scorso undici luglio erano intervenuti per salvare una mamma e il suo bambino dal pericolo di morte. Per questo motivo gli agenti della Polstrada di Avellino Ovest Giuseppe Lombardi e Fabio Spiniello, insieme al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, hanno ricevuto il Premio Irpini della Capitale nel corso dell’annuale incontro che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo della politica e delle istituzioni originari dell’Irpinia, riuniti nella Capitale. “Rappresentano una straordinaria testimonianza di cosa vuole dire, cosa vuol significare essere uomini al servizio dello Stato. I due agenti regalano alla nostra terra un messaggio di altruismo e solidarietà di cui essere orgogliosi”. Motivo per cui il direttivo dell’associazione Irpini della Capitale ha assegnato il premio 2024 ai “due eroi, affinché possano continuare ad operare per il bene dei cittadini e nella consapevolezza di essere amati da coloro che si riconoscono nei loro stessi nobili, ideali”.