In giro con una pistola sotto il sedile: finisce ai domiciliari

SAN MICHELE DI SERINO- Finisce agli arresti domiciliari il trentottenne di San Michele di Serino scoperto dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Solofra mentre andava in giro con una pistola detenuta illegalmente e con matricola abrasa. Al termine dell’interrogatorio di convalida, il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha convalidato l’arresto eseguito dai militari agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli e applicato nei confronti del trentottenne, difeso dall’avvocato Loredana De Risi, la misura meno afflittiva della detenzione domiciliare. Nel corso dell’interrogatorio l’uomo avrebbe dichiarato che ne aveva il possesso per motivi legati al suo lavoro

L’uomo, alla guida della propria autovettura, era stato notato da una pattuglia dell’Arma impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio mentre percorreva la strada Provinciale del comune di San Michele di Serino. Dopo averlo pedinato per qualche minuto, i militari, insospettiti dall’andatura artatamente pacata e meticolosamente attenta ad evitare qualsiasi infrazione, hanno deciso di effettuare un controllo che l’uomo stava tentando di evitare.Bloccato di lì a poco, i militari operanti hanno avuto modo di rilevare un atteggiamento sospetto e nervoso, tanto essere indotti ad eseguire una perquisizione di iniziativa all’esito della quale hanno rinvenuto, nascosta sotto il sedile del veicolo, una pistola automatica cal.7.65 con matricola abrasa.