Invito Online

L'organizzazione di un evento è un lavoro duro. Il luogo, il programma, gli appaltatori: questi sono solo alcuni degli aspetti che contano in ogni progetto di questo tipo. Purtroppo, tutto questo caos porta spesso gli organizzatori a trascurare una cosa importante: l'invito. È il primo punto di contatto con i potenziali partecipanti. L'evento dipende direttamente da un invito ben congegnato.

Non volete perdere di vista i dettagli, mettendo a rischio il successo dell’intero evento e trascurando l’invito. In caso contrario, si perdono preziose opportunità. Vi diremo come mantenere tutti i dettagli dell’invito senza sacrificare la qualità della preparazione dell’evento.

Tipi di invito

Prima di entrare nei dettagli del contenuto dell’invito, è necessario decidere il tipo di invito che verrà inviato. Questo vale per tutti i tipi di invito, che si tratti di un evento aziendale, di un anniversario o del lancio di un prodotto.

Gli inviti sono essenzialmente di due tipi:

Elettronico;

Stampato;

Negli ultimi anni, un crescente numero di aziende ha cercato attivamente di passare ai formati elettronici per qualsiasi cosa: gestione dei documenti, pubblicità e, tra l’altro, inviti.

Ciò è dovuto in particolare ai quattro principali svantaggi degli inviti stampati: Costo Alto!

La sola stampa su carta pesante patinata costerà molto di più rispetto alla stampa di documenti normali. Se si includono le spese di spedizione, il costo totale è ancora più alto, il che non è sempre giustificato.

Fattori importanti

Gruppo di riferimento

Ponetevi la domanda: i potenziali partecipanti all’evento sono utenti digitali? Nella maggior parte dei casi, la risposta è semplice: sì. Secondo Statista, nel 2020 ci saranno già 4,54 miliardi di persone online.

Tipo di evento

Per una serata di riunione di veterani o pensionati si possono facilmente utilizzare inviti stampati, mentre per una conferenza di internet marketing si consigliano inviti online.

Budget

Se avete un budget limitato e volete spedire diverse centinaia di inviti, il digitale è la scelta migliore in termini di costi.

Testo dell’invito online

Prima di pensare alla forma dell’invito all’evento, è necessario sviluppare il contenuto. Questo vale sia per i formati cartacei che per quelli digitali.

Per pochi è facile scrivere un testo convincente. Pertanto, prima di sedersi a lavorare e contemplare una pagina bianca o un foglio bianco per molti minuti o addirittura per ore, è consigliabile lavorare prima sul testo in termini di contenuto.

Vale la pena di sfruttare semplici tecniche per aiutare a strutturare il testo. A un certo punto, noterete che l’invito è completo all’80%, utilizzando solo tre blocchi standard: alla fine, non resta che legare il tutto.

Formulare un tema interessante

L’80% delle persone legge solo il testo del titolo: una caratteristica divertente della pubblicità che sottolinea l’importanza del titolo. Qual è il motivo?

A volte questo accade perché il lettore non è interessato all’argomento trattato, ma spesso è perché il titolo stesso non attira affatto l’attenzione. Negli inviti agli eventi, l’headline è già una parte fondamentale di tutti i contenuti. Se le persone sbadigliano quando leggono l’argomento, quanti vorranno leggere il resto del contenuto? Anche una lettera di invito formale dovrebbe essere attraente.

I titoli chiari e interessanti sono caratterizzati dai seguenti punti:

Precisione

Non girate intorno al problema, ma andate al cuore di ciò che volete trasmettere. Le inutili digressioni liriche non hanno senso nell’oggetto.

Parole di aggancio

Si tratta di parole che catturano l’attenzione e suscitano automaticamente interesse. Tra questi vi sono, ad esempio, i seguenti: “segreto”, “suggerimento”, “efficace” o “garantito”.

Orientamento degli ospiti

Non si tratta di voi, ma dei potenziali partecipanti all’evento. Spostate l’attenzione del lettore dai propri meriti ai benefici specifici, il valore aggiunto che riceveranno partecipando all’evento.

Corretto

Non fate promesse vuote nel titolo, altrimenti infastidirete il lettore e vi guadagnerete una cattiva reputazione.

Colori

Ogni colore ha un certo effetto ed è in grado di evocare determinate sensazioni. Non perdete di vista questo aspetto e influenzate consapevolmente la percezione del vostro pubblico con scelte cromatiche appropriate.

Conclusioni

Con le soluzioni digitali, l’invio di inviti per eventi oggi non è solo più economico rispetto alla posta ordinaria, ma anche più flessibile ed efficiente. In questo modo è possibile concentrarsi sui momenti che non possono essere digitalizzati.