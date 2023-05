Investito sulla Variante, la moglie della vittima: “Non rincorreva bimbi sfuggiti al controllo”

“Mio marito stava attraversando la strada dopo essersi accertato che non ci fossero autovetture in transito. All’improvviso è sopraggiunta un’autovettura a velocità elevata. Non è vero che i bambini erano sfuggiti al controllo dei genitori”.

Lo ha precisato Maria Angela Guerriero, vedova di Michael Spagnuolo, il 49enne di Capriglia Irpina vittima dell’’investimento mortale sulla strada statale 7 bis. L’incidente in località Novesoldi, in prossimità della pompa di benzina Ludoil, all’altezza della pizzeria T-Bone dove Michael e la sua famiglia avevano da poco finito di festeggiare un compleanno.