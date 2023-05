Domani al Palazzetto dello Sport i funerali dei tre ragazzi

E’ arrivato il nullaosta, confermati per domani i funerali di Emilio, Pamela ed Emanuele.

Il magistrato ha disposto il rilascio delle salme dei tre ragazzi deceduti nel terribile incidente sulla Statale 90 a pochi km da Foggia, mentre si recavano sul Gargano in moto, non ha ritenuto di disporre l’autopsia sui corpi.

La camera ardente è stata allestita proprio nell’obitorio degli Ospedali “Riuniti” di Foggia, da dove, domattina, partirà il corteo funebre per giungere al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino dove saranno celebrati i funerai, alle ore 10.00.

Si prevede quindi per la giornata di oggi, un grande afflusso di parenti, amici e conoscenti, verso Foggia. Ed anche la scelta di effettuare i funerali nel palazzetto è dettata dall’enorme partecipazione prevista per l’ultimo saluto ai tre ragazzi. Insieme nell’amicizia e nell’amore, insieme nella tragica morte, insieme per l’addio alle persone che gli hanno voluto bene.

Intanto questa sera alle 20.00 con raduno in Piazza Mazzini, la fiaccolata voluta dal Vescovo di Ariano, Mons. Sergio Melillo e dalle associazioni cittadine per cercare di trovare un po’ di conforto nella preghiera, nello stare insieme, nel manifestare il dolore e l’impotenza dinnanzi a tre giovani vite spazzate via in un attimo.

Confermato anche il lutto cittadino per domani ad Ariano Irpino. Ordinanza del Sindaco in segno di cordoglio e di vicinanza al dolore di familiari, amici e della comunità tutta.

Sospesa ogni manifestazione pubblica in programma, il mercato settimanale, anche quello ortofrutticolo, disposto l’abbassamento delle serrande dalle ore 10.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, l’osservanza nei luoghi di lavoro e nelle scuole di un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 10.00, momento delle esequie, l’esposizione a mezz’asta della bandiera, listata a lutto, nella sede comunale per l’intera giornata del 31 maggio; vietato qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.