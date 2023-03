Investito a Montoro nei pressi di un ristorante, 70enne in codice rosso al “Moscati”. Verso la mezzanotte tra sabato e domenica il grave incidente. Ad avere la peggio l’uomo del posto, messo sotto da una golf guidata da un giovane. Per il 70enne, come detto, sono state necessarie le cure dei medici del nosocomio del capoluogo irpino. L’autista dell’auto si è fermato a prestare soccorso. Anche i carabinieri della compagnia di Solofra sono intervenuti sul posto sia per aiutare il malcapitato che per far luce sulla dinamica dell’incidente.