Investita e uccisa da un tir: la Procura nomina un consulente per ricostruire i fatti

MERCOGLIANO- Sara’ un consulente della Procura a ricostruire la dinamica dell’investimento mortale avvenuto nella mattinata dell’undici giugno lungo Via Nazionale Torrette e costato la vita alla settantenne Anna Miele. Dopo l’esame esterno sulla salma della donna travolta ed uccisa dal tir e l’iscrizione per omicidio stradale del venticinquenne autista romeno alla guida del mezzo pesante, il magistrato della Procura di Avellino che coordina le indagini, il pm Cecilia De Angelis, ha disposto un accertamento tecnico irripetibile e si prepara a conferire ad un consulente tecnico l’incarico per accertare la dinamica dei fatti. Il conferimento dell’incarico per l’accertamento tecnico ci sarà il prossimo 23 giugno. Nei giorni seguenti su Via Nazionale Torrette potrebbero esserci anche i primi atti della consulenza da parte della Polizia Stradale e dello stesso professionista incaricato. I familiari della vittima hanno scelto di partecipare a questa fase di accertamenti, affidando la loro difesa di parti offese dal reato agli avvocati Marino Capone e Gianluigi Guerriero.