Diagnostica Medica: una giornata di sensibilizzazione sul carcinoma mammario

Dopo il successo dell’Open Day con visite senologiche gratuite, la Diagnostica Medica di Mercogliano (AV) ospiterà, la mattina di sabato 21 giugno alle ore 9:30, un convegno scientifico-divulgativo dedicato alla prevenzione del carcinoma mammario, promosso dal Malzoni Research Hospital.

L’incontro, dal titolo “La tua vita è preziosa, proteggila con la prevenzione”, rappresenta un’importante occasione di approfondimento e sensibilizzazione, ed è aperto a tutti: cittadini, pazienti, operatori sanitari, associazioni e chiunque voglia approfondire il tema della prevenzione oncologica. L’ingresso è gratuito e, per chi lo desidera, sarà possibile prenotarsi per uno screening senologico gratuito.

Il carcinoma mammario, prima neoplasia per incidenza nella popolazione femminile, rappresenta una delle principali sfide sanitarie del nostro tempo. In questo contesto, prevenzione e informazione sono strumenti essenziali per favorire diagnosi precoci e trattamenti tempestivi.

Il convegno affronterà temi di grande attualità, presentati in modo chiaro e accessibile anche al grande pubblico. Tra gli argomenti previsti:

– L’evoluzione della mammografia nell’era dell’Intelligenza Artificiale;

– I test genetici e l’ereditarietà (BRCA 1 e 2);

– L’importanza degli stili di vita nella prevenzione;

– Le nuove tecniche di trattamento mininvasivo, come la termoablazione con radiofrequenza e la crioablazione con ago;

– Le testimonianze dirette delle pazienti, che condivideranno le loro esperienze di cura.

L’obiettivo è offrire un’occasione concreta di dialogo tra scienza, medicina e cittadinanza, promuovendo una cultura della prevenzione fondata su conoscenze aggiornate e consapevolezza collettiva.

Appuntamento nell’Auditorium Diagnostica Medica – Via Nazionale Torrette n. 146, Mercogliano (AV). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.