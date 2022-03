Investe anziano con l’auto e scappa: arrestato

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Guardia Sanframondi sono intervenuti per un sinistro stradale per l’investimento di un 78 enne che nei pressi di un bar è stato travolto da un’auto che subito dopo si è data a precipitosa fuga.

Le indagini avviate immediatamente hanno identificato anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza l’uomo che alla guida dell’auto non ha prestato soccorso all’anziano, trasportato in codice rosso presso l’ospedale “San Pio” di Benevento. Le condizioni di salute del malcapitato inizialmente ritenute preoccupanti non sarebbero gravi.

Il conducente dell’auto è stato dichiarato in stato di arresto e il sostituto Procuratore della Repubblica di Benevento di turno ha disposto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

L’autoveicolo è stato sottoposto a sequestro mentre la patente è stata ritirata per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

La misura precautelare disposta dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari è stata sottoposta alla convalida dell’AA.GG: avverso cui sono ammessi mezzi d’impugnazione. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi innocenti fino a sentenza definitiva.