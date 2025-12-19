Intrattenimento musicale esterno durante le festività natalizie, la precisazione di Palazzo di Città

In relazione alla notizia apparsa su diversi quotidiani riguardante la richiesta presentata al Comune da alcuni gestori di esercizi pubblici, volta a consentire, in occasione delle prossime festività natalizie, lo svolgimento di intrattenimento musicale all’esterno dei propri locali, che a loro dire sarebbe vietato da un’ordinanza del 2017, Palazzo di Città comunica quanto segue: Nessuna richiesta formale è pervenuta agli Uffici Comunali; Le ordinanze possono avere un’efficacia limitata nel tempo e quindi attualmente non esiste alcuna ordinanza, come riferito nella notizia stampa, che possa vietare alcuna attività; La normativa vigente distingue tra attività di intrattenimento musicale, consentita nei limiti,

e pubblico spettacolo, consentito solo previa autorizzazione formale.