In relazione alla notizia apparsa su diversi quotidiani riguardante la richiesta presentata al Comune da alcuni gestori di esercizi pubblici, volta a consentire, in occasione delle prossime festività natalizie, lo svolgimento di intrattenimento musicale all’esterno dei propri locali, che a loro dire sarebbe vietato da un’ordinanza del 2017, Palazzo di Città comunica quanto segue: Nessuna richiesta formale è pervenuta agli Uffici Comunali; Le ordinanze possono avere un’efficacia limitata nel tempo e quindi attualmente non esiste alcuna ordinanza, come riferito nella notizia stampa, che possa vietare alcuna attività; La normativa vigente distingue tra attività di intrattenimento musicale, consentita nei limiti,
e pubblico spettacolo, consentito solo previa autorizzazione formale.
Intrattenimento musicale esterno durante le festività natalizie, la precisazione di Palazzo di Città
