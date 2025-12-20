Confesercenti, Marinelli: al commissario Perrotta chiediamo sospensione ordinanza blocco circolazione

“Bloccare la circolazione stradale nei giorni immediatamente antecedenti le festività natalizie, creerà un disagio notevole ai cittadini e soprattutto arrecherà un duro colpo al commercio del capoluogo, limitando gli spostamenti dei consumatori, in un periodo di shopping, già condizionato dai lavori in corso in alcune strade urbane”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“Il commissario prefettizio di Piazza del Popolo – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – ha firmato un’ordinanza di blocco della circolazione veicolare per domenica 21 dicembre, nelle principali arterie del centro, a causa degli sforamenti registrati dalle centraline della città rispetto alle soglie previste per legge.

Pur comprendendo la necessità e gli obblighi dell’amministrazione comunale nel predisporre misure atte a diminuire il livello di emissione di PM 10, chiediamo al commissario Giuliana Perrotta di posticipare di qualche giorno il provvedimento, in considerazione del fatto che le prossime giornate costituiscono per le attività del territorio la fase più importante per le vendite dell’intero anno e l’unica opportunità per recuperare incassi, che ormai risultano sempre più limitati, a causa della contrazione generale dei consumi, soprattutto nelle aree interne senza particolari movimenti turistici, come la nostra.

Senza considerare che il blocco della circolazione nelle strade del cuore cittadino rischierebbe comunque di concentrare il traffico, soprattutto in giornate in cui i flussi veicolari sono maggiori, in altre zone del capoluogo, a causa degli incolonnamenti che si determinerebbero, con l’effetto di maggiori emissioni nella restante parte di Avellino”.

“Sollecitiamo quindi – conclude Marinelli – il commissario prefettizio a sospendere l’ordinanza emessa, rinviandone semplicemente l’esecuzione in altra data. In diverse occasioni, abbiamo avuto modo di constatare l’attenzione e la sensibilità del commissario rispetto ai temi, alle esigenze e ai problemi del mondo produttivo, che attraversa un lungo periodo di difficoltà e di crisi, con ricadute negative sull’intero territorio, e confidiamo pertanto sulla sua comprensione”.