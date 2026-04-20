INTESTINO IRRITABILE: LA BIOLOGA NUTRIZIONISTA GELSOMINA MELCHIONNE SPIEGA SINTOMI, DIETA E GESTIONE DELLA SINDROME

La Sindrome dell’Intestino Irritabile (IBS) è un disturbo funzionale molto diffuso dell’apparato gastrointestinale, caratterizzato da sintomi quali gonfiore, dolore addominale, diarrea, stipsi o alternanza delle due condizioni. Pur non trattandosi di una patologia grave, può avere un impatto significativo sulla qualità della vita.

La sintomatologia è dominata dal dolore addominale, che si accompagna a variazioni della frequenza dell’alvo o a cambiamenti nella consistenza delle feci. Spesso il dolore è percepito come un fastidio diffuso a livello addominale e tende a comparire durante i pasti, migliorando o scomparendo dopo l’evacuazione di feci o gas.

La diagnosi della sindrome del colon irritabile si basa principalmente sull’anamnesi, utile a raccogliere informazioni su dieta, abitudini e possibili fattori psicosociali, e sull’esame obiettivo, volto a rilevare la presenza dei sintomi caratteristici. In particolare, si considera la presenza di dolore o fastidio addominale persistente da almeno 3-6 mesi, presente per almeno 3-4 giorni al mese, associato ad alterazioni della frequenza e della consistenza delle feci.

Le cause dell’IBS sono multifattoriali e comprendono alterazioni della motilità intestinale, ipersensibilità viscerale, squilibri del microbiota, disfunzioni dell’asse intestino-cervello e fattori psicologici come stress e ansia. Anche l’alimentazione può influire sull’intensità dei sintomi, poiché alcuni alimenti possono peggiorarli.

Il trattamento è prevalentemente sintomatico, non esistendo una terapia unica e risolutiva. Un ruolo centrale è svolto dall’alimentazione, che deve essere equilibrata e personalizzata. Non esiste infatti una dieta valida per tutti: il percorso nutrizionale va costruito su misura, evitando restrizioni inutili e garantendo varietà.

Tra le strategie utili rientrano il consumo di pasti semplici e regolari, la limitazione di cibi troppo elaborati o ricchi di grassi, la riduzione delle bevande gassate e l’attenzione agli alimenti facilmente fermentabili.

Un approccio nutrizionale spesso efficace è la dieta a basso contenuto di FODMAP (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols), che ha dimostrato di migliorare i sintomi e la qualità della vita nei soggetti affetti da IBS. Questi carboidrati a catena corta possono risultare difficili da digerire e favorire la fermentazione intestinale.

Si tratta di una dieta di esclusione articolata in tre fasi: la fase di restrizione, con eliminazione degli alimenti ad alto contenuto di FODMAP; la fase di reintroduzione graduale, in cui i diversi gruppi vengono reinseriti uno alla volta per valutarne la tolleranza; e infine la fase di personalizzazione a lungo termine, nella quale si costruisce un regime alimentare equilibrato, escludendo solo gli alimenti effettivamente problematici.

Tra gli alimenti ricchi di FODMAP rientrano alcune tipologie di frutta come mele, pere, pesche, mango, ciliegie, prugne e anguria; verdure come cipolle, aglio, cavolfiore, broccoli, carciofi e cavoli; legumi; frumento e prodotti da forno; latte e derivati; cibi grassi e fritti; dolcificanti naturali; bevande gassate, alcolici, caffeina e alimenti piccanti.

Al contrario, tra gli alimenti generalmente meglio tollerati si trovano riso, mais, patate e quinoa; frutta come banana matura, mirtilli, melone, kiwi, agrumi, lampone e fragola; formaggi stagionati come il parmigiano, latticini senza lattosio; carne, pesce e uova; e verdure come zucchine, carote, melanzane, spinaci, lattuga, sedano, peperoni e pomodoro.

La risposta agli alimenti varia da persona a persona, motivo per cui l’osservazione dei sintomi e la personalizzazione del percorso alimentare risultano fondamentali nella gestione della patologia.

L’intestino è strettamente collegato al sistema nervoso centrale, tanto da essere spesso definito “secondo cervello”. Per questo motivo, oltre all’alimentazione, è essenziale intervenire sullo stile di vita: la gestione dello stress, un adeguato riposo notturno e l’attività fisica regolare possono contribuire al miglioramento dei sintomi. Anche semplici abitudini quotidiane, come mangiare lentamente e masticare accuratamente, favoriscono la digestione e riducono il rischio di gonfiore e dolore addominale.

Gestire la Sindrome dell’Intestino Irritabile è possibile: attraverso un approccio nutrizionale adeguato e uno stile di vita sano si può migliorare significativamente il benessere e la qualità della vita. Prendersi cura dell’intestino significa, a tutti gli effetti, prendersi cura della propria salute ogni giorno.

Per chi desidera un supporto professionale, potete contattare la biologa nutrizionista Gelsomina Melchionne:

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