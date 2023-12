Intesa per i diritti tra MID e Amministrazione Comunale di Campagna

Questa mattina nel Comune di Campagna si è svolto un primo incontro conoscitivo oltre che di vero confronto sulle tematiche e aspetti della disabilità tra il M.I.D. e l’Amministrazione Comunale.

Per il M.I.D. erano presenti il Vice Coordinatore Regionale Rocco Calenda portavoce anche del Coordinatore Regionale Giovanni Esposito, il Coordinatore Provinciale di Salerno Francesco Cerami e la referente Chiara Careri di Campagna, mentre per l’Amministrazione era presente all’incontro la delegata alle Politiche Sociali Dottoressa Giulia Montera che ringraziamo per la possibilità concessaci e disponibilità.

A margine dell’incontro si è raggiunta l’intesa tra le parti riguardo l’organizzazione e promozione di alcune iniziative da concretizzare e portare avanti già dal prossimo anno o dal prossimo mese addirittura quali ad esempio un Open Day sugli aspetti della Disabilità, l’ approvazione e adozione del Regolamento per l’istituzione della figura del Garante Comunale della Disabilità, in primavera una Giornata interamente dedicata a Sport ed Inclusione a 360 gradi, il tutto con il coinvolgimento e il contributo delle associazioni del territorio.

“Possiamo affermare in conclusione che il M.I.D. ha trovato e raccolto questa mattina accoglienza e sensibilità da parte dell’assessore Montera di Campagna con la quale auspichiamo di poter sempre dialogare e operare in sinergia nell’esclusivo interesse dei cittadini di Campagna con disabilità, i quali vogliamo realmente e concretamente rendere partecipi alle nostre attività oltre alla vita stessa del Coordinamento”- afferma il coordinatore Regionale Giovanni Esposito.