Intesa Centro per l’Autismo, il Mid: “Finalmente la svolta”

Si riporta la nota di Giovanni Esposito del Mid.

Dai media apprendiamo con stupore e con grande favore la notizia della finalmente svolta

per il Centro per l’Autismo di Valle, il Sindaco Nargi mette fine finalmente così a una lunga ed estenuante vicenda ultra trentennale soddisfando a pieno le attese e le aspettative delle tante famiglie di soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico e di chi non ha mai perso le speranze rispetto a questa apertura e si è sempre battuto.

Presto così come già annunciato precedentemente anche a margine di un incontro tenutosi a palazzo di città di recente tra il M.I.D. e l’Amministrazione Comunale si giungerà alla firma del protocollo di intesa per l’affidamento della struttura attraverso comodato d’uso gratuito alla A.S.L.

Rispettata quindi la volontà delle famiglie venuta fuori anche in occasione di un’assemblea

pubblica, indetta dal M.I.D., successivamente alle dichiarazioni dell’Ex Sindaco Gianluca

Festa rispetto alla sua precedente volontà di affidare ai privati la struttura di Valle. Auspichiamo che presto, o ancora meglio quanto prima possibile, vengano consegnate

dallo stesso Comune anche le autorizzazioni necessarie all’esercizio della struttura sanitaria per poter partire così con i trattamenti e rendere finalmente fruibile la struttura conclude il M.I.D.