Incidente mortale in moto: domani l’autopsia sul corpo di Giuseppe Celetti

Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Giuseppe Celetti, il 30enne deceduto in un incidente stradale giovedì sera. Celetti, grande appassionato di moto, ha perso la vita in circostanze ancora da accertare. L’autopsia, considerata cruciale per l’inchiesta, potrebbe fornire elementi chiave per ricostruire le dinamiche del sinistro che ha scosso profondamente la comunità di Guardia Lombardi.

Nel frattempo il comune altirpino si prepara a dare l’ultimo addio al giovane. I funerali, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero svolgersi venerdì.