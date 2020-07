Attualità Internet e il gioco d’azzardo: quando il digitale rivoluziona il gambling 15 Luglio 2020

Internet rappresenta una delle tappe più importanti, per quanto riguarda il recente sviluppo tecnologico, nella storia moderna. Oggi è facile trovare diverse testimonianze di quanto detto: anche se ormai si ha la sensazione che il web sia sempre esistito, perché fa parte della quotidianità, va ricordato che ci permette di fare cose che fino a pochi anni fa sembravano impossibili e quasi fantascientifiche.

Basti pensare ad esempio allo shopping online (cresciuto molto nell’ultimo periodo), allo streaming audio e video, allo smart working, e molto altro ancora. Anche il mondo dei videogame è stato rivoluzionato dall’esordio della rete, per via di modalità come il multiplayer online. Noi, però, oggi ci concentreremo su una particolare nicchia del gaming, ovvero sul gambling e sulla sua evoluzione telematica.

I casinò online e la rivoluzione del gambling

Per decenni gli appassionati di gioco d’azzardo hanno imparato a conoscere e a frequentare le sale da gioco più famose di tutto il mondo. Dal casinò di Venezia, fino ad arrivare alle decine di sale presenti a Las Vegas, il gambling è entrato nell’immaginario collettivo, anche attraverso testimonianze indirette come i romanzi e i film di Hollywood. C’è chi ha avuto la fortuna di frequentare i casinò più belli, rimanendo stregato dal fascino di queste sale, elegantissime e divertenti. Poi, in pochissimo tempo, il web ha cambiato le carte in tavola, con l’arrivo dei casinò online.

Oggi chiunque può giocare su internet, dal proprio computer o dallo smartphone, iscrivendosi ad un casinò online certificato dall’agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta di veri e propri portali ricchi di giochi di ogni tipo, tra cui anche diversi ispirati ai più noti film, serie tv e videogame in circolazione. Insomma ci si può dedicare ai giochi che hanno fatto la storia dei casinò, come ad esempio la roulette e le slot machines, oltre al poker, al blackjack, al baccarat e agli altri “fratelli”. Dall’avvento di internet il mondo del gambling non è stato più lo stesso, al punto che molti casinò storici sono entrati in crisi, come nel caso della già citata sala di Venezia.

L’importanza della scelta del casinò online

Nel corso degli anni sono nati sempre più casinò online, tanto che oggi il settore è così ricco da costringere gli utenti a fare una scelta non sempre facile. Da un lato le opzioni non mancano di certo, ma dall’altro non è mai semplice valutare tutte le alternative e sperare di fare centro. Anche in questo caso ci pensa il web ad andare incontro agli appassionati indecisi, grazie a siti specializzati come AskGamblers, si possono infatti trovare tutte le recensioni delle migliori sale da gioco digitali, con i vantaggi e gli svantaggi di ogni piattaforma. In altri termini, Internet propone non solo gambling e divertimento, ma anche tanta informazione.

Perché è importante selezionare con cura il sito in cui si andrà a giocare? Oggi le tecnologie digitali creano opportunità sempre nuove, e spesso solo alcune piattaforme specifiche sono così reattive da offrirle in tempi record ai propri utenti. Si fa ad esempio riferimento al live casinò, insieme alle scommesse sportive digitali e in tempo reale. In questi casi, dunque, conta molto informarsi su Internet e sui blog di settore, dato che in caso contrario l’utente dovrebbe iscriversi e testare da solo le varie opzioni proposte da ogni sito. Uno step quantomeno dispendioso, sia in termini economici che di tempo. Con una recensione chiara e oggettiva, invece, il giocatore sa già cosa troverà su quel portale di gambling.

La novità del casinò online in tempo reale

Le nuove tecnologie, come detto, fanno dei grandi passi in avanti e sono piuttosto veloci nell’evolversi, soprattutto se si fa riferimento al digitale. E i casinò telematici stanno al passo, proponendo delle soluzioni sempre più divertenti e innovative, come nel caso della modalità live.

Oggi, infatti, alcuni siti di gambling consentono agli utenti di giocare dal PC di casa propria o dallo smartphone, ma connettendosi ad una sala vera, con tavoli veri, e con croupier in carne e ossa. Il sistema viene reso possibile da una rete di telecamere installate in loco, con le quali l’utente può collegarsi da casa. I comandi, invece, vengono inviati al dealer tramite le interfacce dei vari software, come ad esempio avviene con la roulette live.

Non solo casinò: le scommesse live

Quando si parla di gioco d’azzardo, non si possono non citare le scommesse sportive, un’altra grande passione degli italiani. Persino il betting ha accolto a braccia aperte il web, digitalizzandosi, al punto che da anni si possono fare le proprie puntate tramite i numerosi bookmakers online. E da qualche tempo a questa parte, il sistema è cambiato ancora, proponendo agli utenti un meccanismo live, con le quote che cambiano durante lo svolgimento dei match e degli eventi.

Con la ripresa del campionato, dunque, gli appassionati possono scommettere prendendo una decisione sul momento, in seguito a circostanze come i cartellini, i minuti di recupero, i gol di svantaggio e altro.