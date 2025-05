“Insieme per Avellino e l’Irpinia” ricorda la strage dell’Heysel e lancia un appello sul futuro dello stadio

L’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” vuol ricordare la strage dell’Heysel in Belgio di 40 anni fa, quando diversi tifosi morirono nella calca causata dagli hooligans durante la finale di Coppa Campioni Juventus-Liverpool.

Probabilmente non tutti sanno che a memoria di quella tragedia c’è una scultura all’interno dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino fatta dagli artisti Spiniello e Luongo. Quello che si chiede è di preservare l’opera da eventuali lavori di demolizione dello stadio di c.da Zoccolari perchè è un monumento simbolo, di come si possa perdere la vita per una partita di calcio quando deve essere vissuta come un divertimento.

Inoltre dopo tutte queste settimane di discussioni sullo stadio, non possiamo non dire la nostra : per come è attualmente la città, con l’ospedale Moscati poco distante, è impensabile che possa in futuro ospitare le partite dell’Avellino specialmente se dovesse

raggiungere quanto prima la massima serie.

Siamo per la delocalizzazione, possibilmente in zona Pianodardine, non distante dalla stazione ferroviaria, che speriamo quanto prima possa aprire alla circolazione dei

treni con il completamento dell’elettrificazione, e con la vicinanza del casello autostradale Avellino Est ; lì si potrebbe realizzare una cittadella dello sport lontana dal congestionamento del traffico cittadino.

Che lo stesso Partenio-Lombardi rimanga di pubblica utilità e che venga affidato con regolare canone sia all’US Avellino per allenamenti/amichevoli, che a

società sportive dilettantistiche che volessero farne uso.