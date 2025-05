Incendi auto e bomba alla sala scommesse, preso l’autore: ora è caccia ai mandanti

AIELLO DEL SABATO- Una misura cautelare bis per S.G, originario di Aiello Del Sabato, difeso dal penalista Rolando Iorio, già finito nei guai quale presunto autore del raid contro la vettura del presidente del consiglio comunale di Atripalda Franco Mazzariello. Quella notificata questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Solofra, coordinati dalla Procura di Avellino, che ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino gli arresti domiciliari per il quarantenne accusato di essere l’autore dei danneggiamenti mediante incendio e l’esplosione di un ordigno artigianale (per questo gli vengono provvisoriamente contestati i reati di danneggiamento mediante incendio, porto ordigno esplosivo e concorso in ricettazione per fatti commessi in Solofra nell’anno 2024) . Il quarantenne S.G sarebbe.responsabile dell’incendio di 5 veicoli parcheggiati su pubblica via, del collocamento su strada di un ordigno artigianale che a seguito della deflagrazione danneggiava la porta d’ingresso di una sala scommesse e della ricettazione di un’autovettura risultata rubata. Le indagini dei militari dell’Arma e della Procura sono pero’ concentrate sui mandanti. Perche’ l’ipotesi investigativa come nei casi precedenti e’ quella che il quarantenne agisse su commissione, visto che non ci sarebbero contatti con le vittime. I mandanti o un’unica e precisa regia dietro tutti i raid. Nelle prossime ore l’indagato dovrà comparire davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia.