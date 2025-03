Insieme per Avellino e l’Irpinia diventa ufficialmente associazione Aps

Oggi Insieme per Avellino e l’Irpinia diventa ufficialmente una associazione aps, frutto di un percorso portato avanti da quasi 4 anni. Non è un punto di arrivo ma di partenza per nuove ed importanti attività nel campo del sociale e della cultura – dichiarano i promotori della neonata associazione – . Presto sarete aggiornati sulla campagna di adesione che per chi vorrà potrà essere effettuata anche durante i nostri eventi