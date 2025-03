Disabile barricato in casa per ascensore rotto, interviene il M.I.D.

Ad intervenire rispetto alla problematica di una persona in condizione di disabilità barricata in casa per via dell’ascensore rotto in un condominio di Via Fratelli Del Gaudio, fatiscente e di vecchia generazione, è stato il M.I.D. coordinato da Giovanni Esposito, il quale ha proposto all’amministratore di condominio, visti i tempi prolungati di ripristino dell’impianto per via del pezzo rotto che va necessariamente sostituito e prima ancora realizzato perché non facile da reperire per rendere funzionante il tutto, l’istallazione di una sedia cingolo per garantire e consentire al condomino la quanto più possibile regolare mobilità.

Dallo stesso amministratore di condominio, il quale ha dimostrato grande sensibilità rispetto all’annoso problema, questa mattina e dopo vari solleciti e interlocuzioni telefoniche ci è stato comunicato che pur con grandi difficoltà soprattutto economiche tale attrezzatura è stata acquistata e ordinata e sarà a disposizione del condomino con disabilità a partire già da domani pomeriggio quando verrà scaricata in attesa del regolare ripristino di funzionamento dell’impianto ascensore, affinchè lo stesso possa avere maggiore autonomia di mobilità per potersi muovere e uscire di casa per compiere gli atti quotidiani.

Attendiamo l’arrivo di questa strumentazione per verificarne la funzionalità e praticità ringraziando il condominio e l’amministratore che ha raccolto e accolto l’invito sensibilmente a una soluzione temporanea ma utile conclude il M.I.D.