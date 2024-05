Insediate questa mattina le Cabine di Coordinamento PNRR

Si sono insediate questa mattina, in occasione della prima riunione, svoltasi in video conferenza dalla Prefettura di Roma, e coordinata dal Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, con la partecipazione dai Ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, le Cabine di Coordinamento PNRR, istituite presso ciascuna Prefettura, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 19/2024, convertito dalla legge 56/2024.

A tal fine, quindi, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha convocato la corrispondente Cabina di Coordinamento, composta, oltre che dal Prefetto o suo delegato, da un rappresentante della Regione Campania, della Provincia, della Ragioneria dello Stato, dei Sindaci dei Comuni titolari di interventi Pnrr e delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi da attuare in ambito provinciale di volta in volta interessati.

L’Organismo in parola è finalizzato a garantire il più efficace supporto all’attuazione dei progetti del piano, promuovendo ampie sinergie tra le diverse amministrazioni ed i soggetti attuatori operanti nei rispettivi territori provinciali, attraverso un costante monitoraggio su base territoriale.

Nel corso della riunione, il Presidente del Consiglio, nel sottolineare che si entra nella Fase 2 del Pnrr, quella della concreta attuazione delle riforme e della messa in opera di tutti gli investimenti strategici, ha evidenziato la necessità di uno sforzo corale di tutti i livelli istituzionali per assicurare il più celere avanzamento degli interventi previsti dal PNRR, che vede l’Italia al primo posto per la capacità di spesa dimostrata dal nostro sistema in tale ambito. Ha, inoltre, evidenziato l’esigenza di favorire la più ampia cooperazione con tutti gli attori impegnati sulle misure del PNRR, diffondendo le migliori prassi che si sono sviluppate nei territori, ed agevolando, al contempo, il superamento di ogni criticità attraverso la condivisione delle migliori soluzioni possibili.

Al riguardo la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta predisponendo le linee guida per la definizione del piano di azione al fine di orientare al meglio l’attività di monitoraggio delle Prefetture e valorizzare ogni strumento di supporto in favore degli enti territoriali con l’obiettivo di infondere la massima accelerazione della spesa ed il più tempestivo avanzamento degli interventi previsti dal piano.