Inquinamento da tetracloroetilene, attesa per i dati: Alto Calore sostituisce i carboni attivi

MONTORO- I carboni attivi nel pozzo dell’Alto Calore utilizzati a Chiusa saranno sostituiti, nonostante sia passato solo un anno dalla loro attivazione e ne servano almeno due o tre, nella “letteratura” scientifica per considerarli esauriti. Nonostante ciò l’amministratore unico dell’Alto Calore Spa Antonello Lenzi, ha deciso in una manutenzione veloce. Perché non si spiega come si sia riproposta l’ emergenza tetracloroetilene. Una misura precauzionale in attesa che si definisca lo stato della vicenda. Si attendono ora i rilievi, che già da ieri dovevano essere nella disponibilità del sindaco Salvatore Carratu’, ma non sono stati ancora ufficialmente comunicati.