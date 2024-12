Adeguamento reti idriche, approvato dalla Camera dei Deputati l’Odg di Rotondi

In occasione dell’approvazione della legge finanziaria, la Camera dei deputati ha dato il via libera all’Ordine del Giorno presentato dall’onorevole Gianfranco Rotondi per affrontare la grave emergenza idrica che interessa l’Irpinia. L’ODG, che ha ricevuto il parere favorevole del governo ed è stato sottoscritto anche dal deputato del Pd, Toni Ricciardi, è stato approvato all’unanimità dalla Camera.

Il documento, contenuto nell’ODG n. 20 AC 1221 BIS, sottolinea la necessità di interventi urgenti per la riqualificazione delle reti idriche irpine, da tempo in condizioni critiche. La situazione attuale è caratterizzata da una cronica carenza di acqua potabile dovuta alla vetustà delle infrastrutture, molte delle quali risalgono agli anni ’60 e ’70, causando perdite ingenti che si aggirano intorno al 60-70% del totale dell’acqua potabile. Questo fenomeno genera non solo uno spreco considerevole di una risorsa fondamentale, ma anche un aggravio di costi per gli enti locali, che si trovano in difficoltà nell’affrontare le spese necessarie per gli interventi di riqualificazione.

L’Ordine del Giorno impegna il Governo a valutare l’adozione di misure per l’efficiente riqualificazione delle reti idriche in Irpinia, al fine di ridurre drasticamente le perdite e garantire un approvvigionamento d’acqua sicuro e costante per tutte le utenze, domestiche, pubbliche, commerciali, agricole e industriali. Un passo importante per risolvere una crisi che ha un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini irpini e sullo sviluppo sostenibile dell’intero territorio.