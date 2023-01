Innovazione nel settore spaziale, sul podio studente irpino: premiato da Samantha Cristoforetti. Il brillante risultato è stato conseguito da Nicholas Argenziano, 23enne di Mercogliano, che ha vinto in team con altri 2 colleghi, il secondo premio del prestigiosissimo Telespazio Technology Contest 2022.

Laurea triennale con lode in Ingegneria Aerospaziale all’Università Federico II di Napoli, Nicholas Argenziano è attualmente studente in Ingegneria Robotica all’Università ETH di Zurigo, specializzando in Intelligenza Artificiale e Computer Vision.

#T-TeC – Telespazio Technology Contest è l’iniziativa di Open Innovation di Telespazio dedicata a promuovere lo sviluppo e l’innovazione tecnologica nel settore spaziale tra le giovani generazioni, valorizzarne le idee e le intuizioni, e immaginare insieme a loro le tecnologie che segneranno il futuro.

Il nome del progetto premiato è SPAICE e ha l’obiettivo di supportare l’In-Orbit Servicing offrendo una soluzione basata su tecniche di miglioramento del fotorealismo, ossia sulla trasformazione delle immagini sintetiche (realizzate al computer) di assetti spaziali in una versione dall’aspetto realistico.

Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, SPAICE fornisce immagini accurate, indispensabili nelle operazioni in orbita finalizzate all’avvicinamento e all’aggancio di un oggetto in movimento, come ad esempio il rifornimento o la riparazione di un satellite. Il progetto sarà avviato ad un percorso di pre-incubazione a cura della I3P del Politecnico di Torino, che permetterà al team di prepararsi al meglio per ambire a un posto nel percorso di incubazione dell’Agenzia Spaziale Europea presso il Business Incubator Centre di Torino (ESA BIC Turin).

L’In-Orbit Servicing è di estrema importanza nel settore aerospaziale, poiché è cruciale per compiti quali l’attracco, il rifornimento, la riparazione, l’aggiornamento, il mantenimento degli asset spaziali e la rimozione dei detriti orbitali. Sebbene siano state effettuate diverse missioni di assistenza in orbita con equipaggio, la tecnologia attuale non è ancora in grado di fornire una soluzione completamente autonoma e senza equipaggio per i compiti di prossimità, a causa della scarsità di soluzioni automatizzate affidabili. A tal fine, è fondamentale infatti determinare con precisione la posizione e la traiettoria dell’obiettivo.

SPAICE intende supportare il controllo a terra, sfruttando le prospettive offerte dall’intelligenza artificiale. La soluzione è basata sul miglioramento del fotorealismo, ossia sulla trasformazione delle immagini sintetiche degli assetti spaziali su cui intervenire in una versione dall’aspetto realistico. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, SPAICE è in grado di fornire immagini accurate, indispensabili nelle operazioni in orbita per le quali si richiede l’aggancio di un oggetto in movimento.

La cerimonia di premiazione del #T-TeC 2022, si è svolta a Bruxelles nell’ambito della 15° edizione dell’European Space Conference.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal Coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e Amministratore delegato di Telespazio, Luigi Pasquali, dal Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo, Franco Ongaro e dal responsabile Innovation and Technology Governance di Telespazio, Marco Brancati e dall’astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

Sono intervenuti alla cerimonia il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher e il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Giorgio Saccoccia.

A consegnare il premio al team dello studente mercoglianese è stata l’astronauta Samantha Cristoforetti.