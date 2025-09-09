Inizio anticipato e nuovo codice di condotta: nelle scuole di Avellino si torna in classe

L’anno scolastico 2025-2026 si apre con alcuni cambiamenti che hanno fatto e fanno discutere famiglie, studenti e insegnanti: l’anticipo del rientro in classe e l’introduzione di un nuovo codice di condotta che punta a rafforzare regole e responsabilità all’interno degli istituti.

“Abbiamo deciso di anticipare l’inizio delle lezioni perché, avendo il sabato libero, dovevamo recuperare delle ore settimanali. – spiega il professor De Vito, vicepreside dell’ITE “Luigi Amabile” di Avellino, dove le porte dell’istituto si sono riaperte ieri, lunedì 8 settembre – Negli anni precedenti abbiamo recuperato queste ore nel pomeriggio. Da quest’anno, limiteremo i rientri pomeridiani, particolarmente ostici agli alunni”.

Il vicepreside De Vito ha poi commentato i cambiamenti introdotti dal Ministero per le prove di maturità con atteggiamento fiducioso: “Si tratta di quattro materie nuove, speriamo bene. A me piacciono i cambiamenti.”

Il nuovo codice di condotta, infine, farà particolare attenzione all’uso dei cellulari durante le ore scolastiche. Se il divieto era già in vigore negli anni precedenti, quest’anno avrà maggiore rilevanza a causa della crescente dipendenza dei ragazzi dai dispositivi.