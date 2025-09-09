Inizio anticipato e nuovo codice di condotta: nelle scuole di Avellino si torna in classe

L’anno scolastico 2025-2026 si apre con alcuni cambiamenti che hanno fatto e fanno discutere famiglie, studenti e insegnanti: l’anticipo del rientro in classe e l’introduzione di un nuovo codice di condotta che punta a rafforzare regole e responsabilità all’interno degli istituti.
“Abbiamo deciso di anticipare l’inizio delle lezioni perché, avendo il sabato libero, dovevamo recuperare delle ore settimanali. – spiega il professor De Vito, vicepreside dell’ITE “Luigi Amabile” di Avellino, dove le porte dell’istituto si sono riaperte ieri, lunedì 8 settembre – Negli anni precedenti abbiamo recuperato queste ore nel pomeriggio. Da quest’anno, limiteremo i rientri pomeridiani, particolarmente ostici agli alunni”.
Il nuovo codice di condotta, infine, farà particolare attenzione all’uso dei cellulari durante le ore scolastiche. Se il divieto era già in vigore negli anni precedenti, quest’anno avrà maggiore rilevanza a causa della crescente dipendenza dei ragazzi dai dispositivi.
“I ragazzi hanno accolto la decisione di buon grado. – spiega il professor Masucci di Economia Aziendale – Negli ultimi anni abbiamo notato un calo di attenzione significativo nelle nuove generazioni e con il nuovo regolamento cerchiamo di recuperarla in classe. La scuola ha preso una posizione decisa su questo aspetto.”
Il regolamento interno dell’Istituto, nel rispetto delle norme ministeriali, prevede anche indicazioni precise sulle sanzioni in caso di violazioni, chiarendo in modo esplicito le conseguenze dell’uso scorretto dei telefonini. Nonostante i docenti a volte utilizzino i cellulari come strumenti didattici, l’attenzione è sull’uso equilibrato e consapevole.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
082573384
redazione@irpinianews.it
Info Editore
Irpinianews.it è un prodotto Irpinianews S.r.l. Sede Legale Via Pietratonda, 22 – Montemiletto (Av) P.IVA 027677340645 iscritto al R.E.A. di Avellino n. 181933