Crisi idrica, Uniamoci per l’Acqua: “grazie ai Comuni che hanno deliberato, ora tocca agli altri”

Il Comitato civico “Uniamoci per l’Acqua” esprime “un sincero ringraziamento ai Comuni di Santa Paolina, Paternopoli, Summonte, Torrioni e Sorbo Serpico, che hanno approvato delibere ufficiali per chiedere il riconoscimento della crisi idrica in Irpinia e sollecitare interventi straordinari per il rifacimento delle reti colabrodo. È un segnale importante: dimostra che ci sono amministrazioni locali che hanno raccolto la voce dei cittadini e scelto di assumersi le proprie responsabilità. Ma la strada è ancora lunga. Non bastano pochi Comuni isolati: serve un fronte compatto dell’intera provincia. Senza un’azione corale, il rischio concreto è che l’incontro di mercoledì con il Governo si trasformi in una semplice passerella politica. Per questo lanciamo un appello chiaro: tutti i Comuni irpini deliberino subito, senza distinzioni di colore politico né rivalità di campanile. L’acqua è vita, non appartiene a una parte o a un partito: è un diritto fondamentale che va difeso insieme. Come Comitato, saremo ad Avellino il 10 settembre per ricordare a tutti – sindaci e Governo – che la crisi idrica non è un’emergenza passeggera, ma un problema strutturale che va affrontato con fondi straordinari e soluzioni definitive”. Così in una nota il Comitato Uniamoci per l’Acqua.