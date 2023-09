Infezioni, antibiotico-resistenza, tubercolosi e polmonite: al Moscati specialisti a confronto

Sepsi e insufficienza respiratoria saranno i due argomenti al centro del secondo dei quattro appuntamenti con le Giornate Irpine di Medicina Interna 2023, incontri di formazione e approfondimento nel segno dell’integrazione ospedale-territorio, organizzati da Maria Amitrano e Annamaria Bellizzi, direttori delle Unità operative di Medicina Interna rispettivamente dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e del presidio ospedaliero Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Nell’aula magna della Città ospedaliera domani, sabato 9 settembre, dalle ore 9, specialisti di diverse discipline coinvolti nella gestione delle complessità del paziente internistico discuteranno di tematiche di grande attualità, come l’antibiotico resistenza, il ritorno della tubercolosi, le complicanze delle polmoniti e com’è cambiata la terapia per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) dopo la pandemia.

Ad aprire i lavori dell’incontro-dibattito, patrocinato dalla Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) e dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Avellino, saranno Il Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, il Direttore Sanitario Rosario Lanzetta, il Presidente dell’Ordine dei medici di Avellino, Francesco Sellitto, e il Presidente Fadoi Campania, Ada Maffettone.

«Le patologie di cui si parlerà in questa seconda giornata – evidenzia Maria Amitrano – richiedono tutte un approccio terapeutico multidisciplinare, coinvolgendo diversi specialisti, come l’infettivologo o lo pneumologo, chiamati ad affiancare l’internista per individuare e definire il migliore percorso di cura. Per quanto il medico internista si caratterizzi proprio per le sue competenze multispecialistiche, tuttavia la sinergia con i colleghi di altri reparti, con i Medici di medicina generale e con il territorio resta fondamentale per una presa in carico completa del paziente complesso o fragile, dalla fase acuta della malattia, a quella diagnostico-terapeutica, fino alla fase successiva alle dimissioni, soprattutto quando vi è il rischio di destabilizzazione».

Il prossimo appuntamento con le Giornata irpine di Medicina Interna è fissato per il 7 ottobre, presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.